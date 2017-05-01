Ланус — Велес Сарсфилд прогноз и ставки от специалиста 02.05.17

В последнем противостоянии Ланус – Велес Сарсфилд свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 02 мая у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 23:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Ланус обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Ланус – Велес Сарсфилд определились с коэффициентами. На ФК Ланус выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Ланус существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Ланус проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Ланус никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

В этом сезоне у футбольного клуба Велес Сарсфилд совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Велес Сарсфилд находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Велес Сарсфилд выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Велес Сарсфилд в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Ланус и Велес Сарсфилд, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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