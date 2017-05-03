Атлетико Тукуман — Пеньяроль прогноз специалиста 03.05.17

Главный арбитр матча Атлетико Тукуман – Пеньяроль в 01:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 03.05.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Пеньяроль на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Пеньяроль – девять против двух.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Атлетико Тукуман – Пеньяроль, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Атлетико Тукуман отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Атлетико Тукуман еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Атлетико Тукуман пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

За последние четыре недели футбольному клубу Пеньяроль пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Пеньяроль находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Пеньяроль намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Пеньяроль в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Учитывая сильную игру хозяев матча Атлетико Тукуман – Пеньяроль на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Пеньяроль, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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