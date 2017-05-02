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04-го мая состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Фламенго – Универсидад Католика Сантьяго. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Фламенго, а вот игроки ФК Универсидад Католика Сантьяго смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 03:45 по МСК.
Гости футбольного поединка Фламенго – Универсидад Католика Сантьяго получили коэффициент 4.4 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.85.
На своем поле футбольный клуб Фламенго не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Фламенго находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Фламенго в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В этом сезоне у футбольного клуба Универсидад Католика Сантьяго совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Универсидад Католика Сантьяго находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Универсидад Католика Сантьяго выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Универсидад Католика Сантьяго в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Так как хозяева поединка Фламенго – Универсидад Католика Сантьяго сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Фламенго.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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