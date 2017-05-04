Кавасаки — Альбирекс Ниигата: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.05.17

Хозяев матча Кавасаки – Альбирекс Ниигата 05-го мая 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 09:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Кавасаки – Альбирекс Ниигата практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.45. Хозяева получили на свою победу котировку 1.95, а на гостей идет прием ставок по 4.1.

Две недели назад футбольный клуб Кавасаки получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Кавасаки из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Кавасаки выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Кавасаки – Альбирекс Ниигата у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

На выезде футбольный клуб Альбирекс Ниигата выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Альбирекс Ниигата выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Альбирекс Ниигата добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Кавасаки – Альбирекс Ниигата, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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