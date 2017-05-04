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|Элазигспор
|03.05 18:30 по МСК.
|Газиантеп
Перед нами поединок 31 тура турецкой Первой лиги. Элазигспор принимает дома Газиантеп ББ.
|Монако
|03.05 21:45 по МСК.
|Ювентус
Главная сенсация сезона Лиги чемпионов - "Монако" - в первом полуфинальном матче принимает на своем поле "Ювентус"
|Питтсбург
|04.05 02:30 по МСК.
|Вашингтон
Сегодня очередной день хоккейных баталий. Решили остановиться на матче между Питтсбургом и Вашингтоном.
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
Болельщики 05 мая ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Паско Вейл и Оакли Кэннонс. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 13:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Паско Вейл – Оакли Кэннонс определились с коэффициентами. На ФК Паско Вейл выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Паско Вейл уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Паско Вейл сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Паско Вейл не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Оакли Кэннонс совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Оакли Кэннонс находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Оакли Кэннонс выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Оакли Кэннонс в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Так как хозяева поединка Паско Вейл – Оакли Кэннонс сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Паско Вейл.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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