Паско Вейл — Оакли Кэннонс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 05.05.17

Болельщики 05 мая ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Паско Вейл и Оакли Кэннонс. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 13:15 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Паско Вейл – Оакли Кэннонс определились с коэффициентами. На ФК Паско Вейл выставили 2, на мировую между командами — 3.4, а ставки на гостей матча принимаются по 3.87.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Паско Вейл уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Паско Вейл сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Паско Вейл не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Оакли Кэннонс совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Оакли Кэннонс находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Оакли Кэннонс выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Оакли Кэннонс в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Так как хозяева поединка Паско Вейл – Оакли Кэннонс сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Паско Вейл.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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