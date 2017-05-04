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|Элазигспор
|03.05 18:30 по МСК.
|Газиантеп
Перед нами поединок 31 тура турецкой Первой лиги. Элазигспор принимает дома Газиантеп ББ.
|Монако
|03.05 21:45 по МСК.
|Ювентус
Главная сенсация сезона Лиги чемпионов - "Монако" - в первом полуфинальном матче принимает на своем поле "Ювентус"
|Питтсбург
|04.05 02:30 по МСК.
|Вашингтон
Сегодня очередной день хоккейных баталий. Решили остановиться на матче между Питтсбургом и Вашингтоном.
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
Футболисты клуба Мельбурн Найтс готовятся до 05-го мая, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Норт Гилонг. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 13:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Мельбурн Найтс – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Мельбурн Найтс – Норт Гилонг определились с коэффициентами. На ФК Мельбурн Найтс выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Мельбурн Найтс уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Мельбурн Найтс сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Мельбурн Найтс не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Футбольный клуб Норт Гилонг имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Норт Гилонг демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Норт Гилонг продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Норт Гилонг в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Хозяева матча Мельбурн Найтс – Норт Гилонг предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Мельбурн Найтс больше 1.5 гола.
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