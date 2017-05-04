Регистрация

Колхети — Динамо Тбилиси прогноз профессионала на матч 05.05.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Турция футбол: Турция Amateur – Банк Азия 1. Лига
до начала:
# Элазигспор 03.05 18:30 по МСК. Газиантеп #
Открыть доступ

Перед нами поединок 31 тура турецкой Первой лиги. Элазигспор принимает дома Газиантеп ББ.
Лига Чемпионов УЕФА футбол: Лига Чемпионов УЕФА
до начала:
# Монако 03.05 21:45 по МСК. Ювентус #
Открыть доступ

Главная сенсация сезона Лиги чемпионов - "Монако" - в первом полуфинальном матче принимает на своем поле "Ювентус"
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Питтсбург 04.05 02:30 по МСК. Вашингтон #
Открыть доступ

Сегодня очередной день хоккейных баталий. Решили остановиться на матче между Питтсбургом и Вашингтоном.
Франция футбол: Франция – Национальный чемпионат
до начала:
# Седан-Арденнес 04.05 21:00 по МСК. Бастия #
Открыть доступ

Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Сельта де Виго 04.05 22:05 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?  
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Колхети — Динамо Тбилиси прогноз профессионала на матч 05.05.17

История противостояния Колхети – Динамо Тбилиси длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Колхети одержал 51 победу, а на счету ФК Динамо Тбилиси 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05 мая и по московскому времени его начало будет в 14:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Колхети – Динамо Тбилиси определились с коэффициентами. На ФК Колхети выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.

По меркам национального чемпионата Колхети это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Колхети является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Колхети пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Динамо Тбилиси сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Динамо Тбилиси имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Динамо Тбилиси покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В матче Колхети – Динамо Тбилиси довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Миллуол — Сканторп Юнайтед прогноз и ставки от профессионала 04.05.17
Сельта — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки от специалиста 04.05.17
Бредфорд Сити — Флитвуд прогноз профессионала на матч 04.05.17
Колхети — Динамо Тбилиси прогноз профессионала на матч 05.05.17
Стронгест — Спортинг Кристалл: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.05.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 