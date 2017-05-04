Гуанчжоу Эвергранд — Шанхай Шэньхуа прогноз специалиста на матч 05.05.17

05-го мая 2017 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Гуанчжоу Эвергранд – Шанхай Шэньхуа. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Гуанчжоу Эвергранд, а вот игроки ФК Шанхай Шэньхуа смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:35 по МСК.

Ставки на футбольную встречу Гуанчжоу Эвергранд – Шанхай Шэньхуа уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.95. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.1, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.45.

Свой последний матч клуб Гуанчжоу Эвергранд провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Гуанчжоу Эвергранд крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В этом сезоне у футбольного клуба Шанхай Шэньхуа совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Шанхай Шэньхуа находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Шанхай Шэньхуа выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Шанхай Шэньхуа в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Ставить на матч Гуанчжоу Эвергранд – Шанхай Шэньхуа лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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