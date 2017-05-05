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|Элазигспор
|03.05 18:30 по МСК.
|Газиантеп
Перед нами поединок 31 тура турецкой Первой лиги. Элазигспор принимает дома Газиантеп ББ.
|Монако
|03.05 21:45 по МСК.
|Ювентус
Главная сенсация сезона Лиги чемпионов - "Монако" - в первом полуфинальном матче принимает на своем поле "Ювентус"
|Питтсбург
|04.05 02:30 по МСК.
|Вашингтон
Сегодня очередной день хоккейных баталий. Решили остановиться на матче между Питтсбургом и Вашингтоном.
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
Футболисты клуба Сачхере не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 05.05.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Дила – Сачхере идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 16:00 по МСК.
Ставки на футбольную встречу Дила – Сачхере уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.3, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.8.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Дила слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Дила был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Дила выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Сачхере. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Сачхере продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Сачхере крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Хозяева матча Дила – Сачхере предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Дила больше 1.5 гола.
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