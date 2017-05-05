Ислочь — Динамо-Брест прогноз профессионала на матч 05.05.17

Хозяев матча Ислочь – Динамо-Брест 05.05.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 17:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Ставки на футбольную встречу Ислочь – Динамо-Брест уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Ислочь слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Ислочь был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Ислочь выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Динамо-Брест имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Динамо-Брест демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Динамо-Брест продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Динамо-Брест в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В матче Ислочь – Динамо-Брест довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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