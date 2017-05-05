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В последнем противостоянии Осер – Труа свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 05 мая у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 21:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Осер обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Букмекеры считают фаворитом поединка Осер – Труа гостей, так что на их победу выставили коэффициент 4.2. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.9, а на ничейный результат можно поставить по 3.6.
В этом сезоне футбольный клуб Осер только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Осер пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Осер хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Последний матч футбольного клуба Труа прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Труа находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Труа в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая статистику личных встреч Осер – Труа, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Труа еще не разу не проигрывал в два мяча.
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