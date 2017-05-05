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|Питтсбург
|04.05 02:30 по МСК.
|Вашингтон
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|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
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|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
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|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
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|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
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|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
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|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
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Главный арбитр матча Кёльн – Вердер в 21:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 05 мая и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Вердер на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Вердер – девять против двух.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Кёльн – Вердер определились с коэффициентами. На ФК Кёльн выставили 1.8, на мировую между командами — 3.8, а ставки на гостей матча принимаются по 4.3.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Кёльн не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Кёльн уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Вердер. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Вердер продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Вердер крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Кёльн и Вердер, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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