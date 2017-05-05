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|Питтсбург
|04.05 02:30 по МСК.
|Вашингтон
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|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
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|04.05 22:05 по МСК.
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|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
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|05.05 21:00 по МСК.
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|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
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|Халл
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В 21:45 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Сент-Этьен – Бордо, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 05-го мая и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Сент-Этьен сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Поставить на хозяев матча Сент-Этьен – Бордо можно по коэффициенту 1.8, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.3. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.8.
По меркам национального чемпионата Сент-Этьен это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Сент-Этьен является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Сент-Этьен пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Бордо построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Бордо выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Сент-Этьен – Бордо не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Спортивные аналитики понимают, что в поединке Сент-Этьен – Бордо встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.
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