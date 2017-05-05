Вест Хэм — Тоттенхэм прогноз специалиста 05.05.17

История противостояния Вест Хэм – Тоттенхэм длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Вест Хэм одержал 51 победу, а на счету ФК Тоттенхэм 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 05-го мая 2017 года и по московскому времени его начало будет в 22:00.

Ставки на футбольную встречу Вест Хэм – Тоттенхэм уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.9. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.2, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.6.

Если раньше футбольный клуб Вест Хэм ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Вест Хэм в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Вест Хэм стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

После того, как футбольный клуб Тоттенхэм выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Тоттенхэм удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Вест Хэм – Тоттенхэм, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Тоттенхэм.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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