Порт Мельбурн Шаркс — Сент Олбанс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 06.05.17

Главный арбитр матча Порт Мельбурн Шаркс – Сент Олбанс в 09:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 06-го мая 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Сент Олбанс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Сент Олбанс – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Порт Мельбурн Шаркс – Сент Олбанс неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.9 и 3.6.

Две недели назад футбольный клуб Порт Мельбурн Шаркс получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Порт Мельбурн Шаркс из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Порт Мельбурн Шаркс выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Порт Мельбурн Шаркс – Сент Олбанс у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Сейчас футбольный клуб Сент Олбанс пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Сент Олбанс одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Сент Олбанс забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Хозяева матча Порт Мельбурн Шаркс – Сент Олбанс предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Порт Мельбурн Шаркс больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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