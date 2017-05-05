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|Болуспор
|04.05 16:30 по МСК.
|Демирспор
Прогноз на матч Первой турецкой лиги. Приведенные факты просто кричат о необходимости выбора именно этой ставки
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Бйорн Фратангело
|04.05 21:20 по МСК.
|Таро Даниэль
Четвертьфинальную стадию в Эшториле сегодня закроют последним запуском Фратангело и Даниэль. Сможет ли японец найти брешь в обороне американца?
|Брэдфорд
|04.05 21:45 по МСК.
|Флитвуд
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|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
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|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
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|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Главный арбитр матча Нортерн Рейнджерс – Олимпия Уорриорс в 09:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 06-го мая 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Олимпия Уорриорс на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Олимпия Уорриорс – девять против двух.
Футбольный клуб Нортерн Рейнджерс среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.8. Ничейный результат оценен котировкой 3.8, а на ФК Олимпия Уорриорс выставили 4.3.
По меркам национального чемпионата Нортерн Рейнджерс это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Нортерн Рейнджерс является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Нортерн Рейнджерс пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Олимпия Уорриорс постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
В матче Нортерн Рейнджерс – Олимпия Уорриорс довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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