Регистрация

Тяньцзинь Сунцзян — Чанчунь Ятай прогноз специалиста 06.05.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Турция футбол: Турция Amateur – Банк Азия 1. Лига
до начала:
# Болуспор 04.05 16:30 по МСК. Демирспор #
Открыть доступ

Прогноз на матч Первой турецкой лиги. Приведенные факты просто кричат о необходимости выбора именно этой ставки
Франция футбол: Франция – Национальный чемпионат
до начала:
# Седан-Арденнес 04.05 21:00 по МСК. Бастия #
Открыть доступ

Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Бйорн Фратангело 04.05 21:20 по МСК. Таро Даниэль #
Открыть доступ

Четвертьфинальную стадию в Эшториле сегодня закроют последним запуском Фратангело и Даниэль. Сможет ли японец найти брешь в обороне американца?
Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
до начала:
# Брэдфорд 04.05 21:45 по МСК. Флитвуд #
Открыть доступ

Перед нами первый матч плей-офф раунда Первой лиги Англии между Брэдфорд Сити и Флитвуд Таун за право выступать в английском Чемпионшипе.
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Сельта де Виго 04.05 22:05 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?  
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
Открыть доступ

Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
Открыть доступ

Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
Открыть доступ

Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
Открыть доступ

Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
Открыть доступ

Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Тяньцзинь Сунцзян — Чанчунь Ятай прогноз специалиста 06.05.17

Главный арбитр матча Тяньцзинь Сунцзян – Чанчунь Ятай в 10:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 06-го мая и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Чанчунь Ятай на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Чанчунь Ятай – девять против двух.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Тяньцзинь Сунцзян – Чанчунь Ятай, выставив коэффициент 1.95 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.1, а поставить на ничью возможно по 3.45.

Если раньше футбольный клуб Тяньцзинь Сунцзян ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Тяньцзинь Сунцзян в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Тяньцзинь Сунцзян стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Сейчас футбольный клуб Чанчунь Ятай пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Чанчунь Ятай одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Чанчунь Ятай забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тяньцзинь Сунцзян и Чанчунь Ятай, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Хеккен — Сириус: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.05.17
Кайзерслаутерн — Санкт-Паули прогноз специалиста 05.05.17
Волынь — Ворскла: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Украины 05.05.17
Шамбли — Лион Дюшер прогноз и ставки от специалиста 05.05.17
Сент-Этьен — Бордо: прогноз, ставки букмекера на матч. 05.05.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 