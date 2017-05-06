Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Болуспор
|04.05 16:30 по МСК.
|Демирспор
Прогноз на матч Первой турецкой лиги. Приведенные факты просто кричат о необходимости выбора именно этой ставки
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Бйорн Фратангело
|04.05 21:20 по МСК.
|Таро Даниэль
Четвертьфинальную стадию в Эшториле сегодня закроют последним запуском Фратангело и Даниэль. Сможет ли японец найти брешь в обороне американца?
|Брэдфорд
|04.05 21:45 по МСК.
|Флитвуд
Перед нами первый матч плей-офф раунда Первой лиги Англии между Брэдфорд Сити и Флитвуд Таун за право выступать в английском Чемпионшипе.
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Футболисты клуба СКА-Хабаровск не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 06.05.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Луч-Энергия – СКА-Хабаровск идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 10:30 по МСК.
Гости поединка Луч-Энергия – СКА-Хабаровск от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.
В этом сезоне футбольный клуб Луч-Энергия только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Луч-Энергия пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Луч-Энергия хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб СКА-Хабаровск сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас СКА-Хабаровск имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб СКА-Хабаровск покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Луч-Энергия и СКА-Хабаровск, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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