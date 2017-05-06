Луч-Энергия — СКА-Хабаровск прогноз и ставки от профессионала 06.05.17

Футболисты клуба СКА-Хабаровск не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 06.05.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Луч-Энергия – СКА-Хабаровск идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 10:30 по МСК.

Гости поединка Луч-Энергия – СКА-Хабаровск от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.3. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.8, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.8.

В этом сезоне футбольный клуб Луч-Энергия только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Луч-Энергия пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Луч-Энергия хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб СКА-Хабаровск сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас СКА-Хабаровск имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб СКА-Хабаровск покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Луч-Энергия и СКА-Хабаровск, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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