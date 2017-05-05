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Енисей — Сокол прогноз и ставки от профессионала 06.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Турция футбол: Турция Amateur – Банк Азия 1. Лига
до начала:
# Болуспор 04.05 16:30 по МСК. Демирспор #
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# Седан-Арденнес 04.05 21:00 по МСК. Бастия #
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Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
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# Бйорн Фратангело 04.05 21:20 по МСК. Таро Даниэль #
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Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
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# Брэдфорд 04.05 21:45 по МСК. Флитвуд #
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Прогноз от наших экспертов
Енисей — Сокол прогноз и ставки от профессионала 06.05.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 06-го мая, так как именно в этот день на поле сойдутся Енисей и Сокол. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Сокол сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Енисей. Начало данной игры произойдет в 11:00 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Енисей – Сокол можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Енисей уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Енисей сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Енисей не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Сокол постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Енисей – Сокол, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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