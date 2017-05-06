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|Болуспор
|04.05 16:30 по МСК.
|Демирспор
Прогноз на матч Первой турецкой лиги. Приведенные факты просто кричат о необходимости выбора именно этой ставки
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Бйорн Фратангело
|04.05 21:20 по МСК.
|Таро Даниэль
Четвертьфинальную стадию в Эшториле сегодня закроют последним запуском Фратангело и Даниэль. Сможет ли японец найти брешь в обороне американца?
|Брэдфорд
|04.05 21:45 по МСК.
|Флитвуд
Перед нами первый матч плей-офф раунда Первой лиги Англии между Брэдфорд Сити и Флитвуд Таун за право выступать в английском Чемпионшипе.
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Болельщики 06 мая ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Хьюм Сити и Грин Гулли. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 12:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Хьюм Сити – Грин Гулли неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Хьюм Сити на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Хьюм Сити потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Хьюм Сити в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Футбольный клуб Грин Гулли имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Грин Гулли демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Грин Гулли продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Грин Гулли в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Хозяева матча Хьюм Сити – Грин Гулли предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Хьюм Сити больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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