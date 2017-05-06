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Хьюм Сити — Грин Гулли прогноз специалиста 06.05.17

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Прогноз от наших экспертов
Хьюм Сити — Грин Гулли прогноз специалиста 06.05.17

Болельщики 06 мая ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Хьюм Сити и Грин Гулли. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 12:00 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Хьюм Сити – Грин Гулли неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Хьюм Сити на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Хьюм Сити потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Хьюм Сити в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Футбольный клуб Грин Гулли имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Грин Гулли демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Грин Гулли продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Грин Гулли в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Хозяева матча Хьюм Сити – Грин Гулли предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Хьюм Сити больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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