Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Болуспор
|04.05 16:30 по МСК.
|Демирспор
Прогноз на матч Первой турецкой лиги. Приведенные факты просто кричат о необходимости выбора именно этой ставки
|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Бйорн Фратангело
|04.05 21:20 по МСК.
|Таро Даниэль
Четвертьфинальную стадию в Эшториле сегодня закроют последним запуском Фратангело и Даниэль. Сможет ли японец найти брешь в обороне американца?
|Брэдфорд
|04.05 21:45 по МСК.
|Флитвуд
Перед нами первый матч плей-офф раунда Первой лиги Англии между Брэдфорд Сити и Флитвуд Таун за право выступать в английском Чемпионшипе.
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
|Рейнджерс
|05.05 02:30 по МСК.
|Оттава
Четвертый матч 1/4 финала Кубка Стенли и встречаются команды Востока: Рейнджерс против Оттавы. На что же поставили эксперты? Читайте в нашем прогнозе!
|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
В 16:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Чезена – Новара, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06 мая и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Чезена сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Чезена – Новара неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.4. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.85 и 3.5.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Чезена отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Чезена еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Чезена пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Новара уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Новара практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Новара демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Ставить на матч Чезена – Новара лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq