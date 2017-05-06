Ашдод — Хапоэль Раанана прогноз профессионала на матч 06.05.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 06.05.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Ашдод и Хапоэль Раанана. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Хапоэль Раанана сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Ашдод. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Ашдод – Хапоэль Раанана практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

Две недели назад футбольный клуб Ашдод получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Ашдод из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Ашдод выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Ашдод – Хапоэль Раанана у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Хапоэль Раанана может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Хапоэль Раанана надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Хапоэль Раанана имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ашдод – Хапоэль Раанана на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Хапоэль Раанана, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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