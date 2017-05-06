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|Седан-Арденнес
|04.05 21:00 по МСК.
|Бастия
Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
|Бйорн Фратангело
|04.05 21:20 по МСК.
|Таро Даниэль
Четвертьфинальную стадию в Эшториле сегодня закроют последним запуском Фратангело и Даниэль. Сможет ли японец найти брешь в обороне американца?
|Брэдфорд
|04.05 21:45 по МСК.
|Флитвуд
Перед нами первый матч плей-офф раунда Первой лиги Англии между Брэдфорд Сити и Флитвуд Таун за право выступать в английском Чемпионшипе.
|Сельта де Виго
|04.05 22:05 по МСК.
|Ман Ю
Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?
|Рейнджерс
|05.05 02:30 по МСК.
|Оттава
Четвертый матч 1/4 финала Кубка Стенли и встречаются команды Востока: Рейнджерс против Оттавы. На что же поставили эксперты? Читайте в нашем прогнозе!
|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
В последнем противостоянии Хапоэль Хайфа – Бней Иегуда свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 06-го мая 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Хапоэль Хайфа обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.
Поставить на хозяев матча Хапоэль Хайфа – Бней Иегуда можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Хапоэль Хайфа использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Хапоэль Хайфа, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Хапоэль Хайфа выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Футбольный клуб Бней Иегуда имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Бней Иегуда демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Бней Иегуда продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Бней Иегуда в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Между командами Хапоэль Хайфа и Бней Иегуда всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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