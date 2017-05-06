Хапоэль Хайфа — Бней Иегуда: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Израиля 06.05.17

В последнем противостоянии Хапоэль Хайфа – Бней Иегуда свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 06-го мая 2017 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 19:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Хапоэль Хайфа обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Поставить на хозяев матча Хапоэль Хайфа – Бней Иегуда можно по коэффициенту 1.85, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.4. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Хапоэль Хайфа использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Хапоэль Хайфа, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Хапоэль Хайфа выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Бней Иегуда имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Бней Иегуда демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Бней Иегуда продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Бней Иегуда в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Между командами Хапоэль Хайфа и Бней Иегуда всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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