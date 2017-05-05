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Наполи — Кальяри прогноз и ставки от профессионала 06.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Национальный чемпионат
до начала:
# Седан-Арденнес 04.05 21:00 по МСК. Бастия #
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Обоснованный и подтвержденный прогноз на матч третьего французского дивизиона
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Бйорн Фратангело 04.05 21:20 по МСК. Таро Даниэль #
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Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
до начала:
# Брэдфорд 04.05 21:45 по МСК. Флитвуд #
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Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Сельта де Виго 04.05 22:05 по МСК. Ман Ю #
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США Хоккей: США – НХЛ
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# Рейнджерс 05.05 02:30 по МСК. Оттава #
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# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
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Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
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# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
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Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
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Прогноз от наших экспертов
Наполи — Кальяри прогноз и ставки от профессионала 06.05.17

06-го мая состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Наполи – Кальяри. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Наполи, а вот игроки ФК Кальяри смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 19:00 по МСК.

Если футбольные клубы Наполи и Кальяри в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.9, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.2.

По меркам национального чемпионата Наполи это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Наполи является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Наполи пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Кальяри сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Кальяри имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Кальяри покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Учитывая сильную игру хозяев матча Наполи – Кальяри на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Кальяри, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 