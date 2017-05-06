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Галатасарай — Касымпаша: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Турции 06.05.17

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Прогноз от наших экспертов
Галатасарай — Касымпаша: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Турции 06.05.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 06.05.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Галатасарай и Касымпаша. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Касымпаша сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Галатасарай. Начало данной игры произойдет в 19:00 по московскому времени.

Ставки на футбольную встречу Галатасарай – Касымпаша уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2. Уверенные в победе гостей могут поставить на 3.87, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.4.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Галатасарай слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Галатасарай был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Галатасарай выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

На выезде футбольный клуб Касымпаша выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Касымпаша выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Касымпаша добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча Галатасарай – Касымпаша на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Касымпаша, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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