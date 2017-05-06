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Хозяев матча Лилль – Мец 06-го мая 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 21:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Лилль – Мец определились с коэффициентами. На ФК Лилль выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Лилль отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Лилль еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Лилль пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
За последние четыре недели футбольному клубу Мец пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Мец находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Мец намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Мец в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Хозяева матча Лилль – Мец предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Лилль больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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