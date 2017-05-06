Вадуц — Грассхопперс прогноз и ставки от профессионала 06.05.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Вадуц – Грассхопперс, который будет сыгран между командами в 06-го мая 2017 года. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 21:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Грассхопперс – две победы против одного поражения.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Вадуц – Грассхопперс, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.

Если раньше футбольный клуб Вадуц ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Вадуц в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Вадуц стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Футбольный клуб Грассхопперс имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Грассхопперс демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Грассхопперс продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Грассхопперс в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Вадуц – Грассхопперс лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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