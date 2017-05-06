Регистрация

Жирона — Уэска: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.05.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас
Прогнозы на сегодня:
Лига Европы УЕФА футбол: Лига Европы УЕФА
до начала:
# Сельта де Виго 04.05 22:05 по МСК. Ман Ю #
Открыть доступ

Сможет ли Жозе Моуриньо решить кадровые проблемы в первом полуфинальном матче Лиги Европы?  
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Рейнджерс 05.05 02:30 по МСК. Оттава #
Открыть доступ

Четвертый матч 1/4 финала Кубка Стенли и встречаются команды Востока: Рейнджерс против Оттавы. На что же поставили эксперты? Читайте в нашем прогнозе!
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
Открыть доступ

Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
Открыть доступ

Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
Открыть доступ

Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
Открыть доступ

Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
Открыть доступ

Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
Открыть доступ

Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Жирона — Уэска: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.05.17

06-го мая 2017 года футбольному клубу Жирона на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Уэска. По Москве данная игра стартует в 21:30 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Жирона – Уэска идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

В прошлом поединке футбольного клуба Жирона основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Жирона будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Жирона есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Последний матч футбольного клуба Уэска прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Уэска находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Уэска в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Жирона – Уэска являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Комо — Витербезе прогноз специалиста на матч 06.05.17
Асколи — Беневенто прогноз профессионала на матч 06.05.17
Наполи — Кальяри прогноз и ставки от профессионала 06.05.17
Карпи — Салернитана прогноз специалиста на матч 06.05.17
Луч-Энергия — СКА-Хабаровск прогноз и ставки от профессионала 06.05.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 