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|Рейнджерс
|05.05 02:30 по МСК.
|Оттава
Четвертый матч 1/4 финала Кубка Стенли и встречаются команды Востока: Рейнджерс против Оттавы. На что же поставили эксперты? Читайте в нашем прогнозе!
|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Поклонники футбола с нетерпением ожидают 06.05.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Ювентус и Торино. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Ювентус, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:45.
Гости футбольного поединка Ювентус – Торино получили коэффициент 4.1 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.45, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.95.
Если раньше футбольный клуб Ювентус ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Ювентус в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Ювентус стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
На выезде футбольный клуб Торино выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Торино выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Торино добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
В матче Ювентус – Торино довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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