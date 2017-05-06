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|05.05 19:00 по МСК.
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История противостояния Керетаро – Тигрес длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Керетаро одержал 51 победу, а на счету ФК Тигрес 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07-го мая и по московскому времени его начало будет в 01:00.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Керетаро – Тигрес, выставив коэффициент 1.8 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.3, а поставить на ничью возможно по 3.8.
На своем поле футбольный клуб Керетаро не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Керетаро находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Керетаро в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
Футбольный клуб Тигрес имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Тигрес демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Тигрес продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Тигрес в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Керетаро – Тигрес, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Тигрес.
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