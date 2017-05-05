Монтеррей — Монаркас прогноз и ставки от профессионала 07.05.17

07 мая футбольному клубу Монтеррей на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Монаркас. По Москве данная игра стартует в 03:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Монтеррей – Монаркас идет на гостей и составляет 4.2, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.6. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.9.

В этом сезоне футбольный клуб Монтеррей только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Монтеррей пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Монтеррей хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

На выезде футбольный клуб Монаркас выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Монаркас выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Монаркас добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

В футбольном поединке Монтеррей – Монаркас эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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