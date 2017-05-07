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Леон — Крус Асуль прогноз и ставки от специалиста 07.05.17

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Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
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# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
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Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
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# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
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Прогноз от наших экспертов
Леон — Крус Асуль прогноз и ставки от специалиста 07.05.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 07.05.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Леон и Крус Асуль. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Крус Асуль сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Леон. Начало данной игры произойдет в 03:06 по московскому времени.

В футбольном поединке Леон – Крус Асуль букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.8, на ничью выставили 3.8, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.3.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Леон на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Леон потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Леон в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Последний матч футбольного клуба Крус Асуль прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Крус Асуль находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Крус Асуль в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Леон и Крус Асуль, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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