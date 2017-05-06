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Штутгарт — Эрцгебирге Ауэ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 07.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
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Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
United League Баскетбол: United League
до начала:
# ЦСКА 05.05 19:00 по МСК. Astana #
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В этом поединке встретятся сильнейшая и слабейшая команды, вышедшие в плей-офф. ЦСКА примет на своем поле «Астану», и попробует с легкостью расправиться с казахами, как «армейцы» уже дважды сделали в этом сезоне.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Хейденхейм 05.05 19:30 по МСК. Ганновер #
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Вторая немецкая Бундеслига. В матче "Хайденхайм" - "Ганновер" эксперты выбрали хороший вариант для ставки
United League Баскетбол: United League
до начала:
# Локомотив К 05.05 20:00 по МСК. Уникс #
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Противостояние «Локомотива-Кубани» и УНИКСа будет одним из самых интригующих в 1/4 финала Лиги ВТБ. Обе команды имеют в своем составе довольно квалифицированных игроков, и примерно равны по классу. Кому из соперников удастся победой начать выступление в четвертьфинале?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
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# США 05.05 21:15 по МСК. Германия #
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# Таро Даниэль 05.05 21:20 по МСК. Жиль Мюллер #
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Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
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Прогноз от наших экспертов
Штутгарт — Эрцгебирге Ауэ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Германии 07.05.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 07-го мая, так как именно в этот день на поле сойдутся Штутгарт и Эрцгебирге Ауэ. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Эрцгебирге Ауэ сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Штутгарт. Начало данной игры произойдет в 14:30 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Штутгарт – Эрцгебирге Ауэ коэффициент на победу гостей просел до 4.1. На ничью он остался неизменным — 3.45, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.95.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Штутгарт слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Штутгарт был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Штутгарт выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Эрцгебирге Ауэ уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Эрцгебирге Ауэ практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Эрцгебирге Ауэ демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Так как хозяева поединка Штутгарт – Эрцгебирге Ауэ сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Штутгарт.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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