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Шаньдун Лунэн — Гуанчжоу Фули прогноз специалиста 07.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
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Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
United League Баскетбол: United League
до начала:
# ЦСКА 05.05 19:00 по МСК. Astana #
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В этом поединке встретятся сильнейшая и слабейшая команды, вышедшие в плей-офф. ЦСКА примет на своем поле «Астану», и попробует с легкостью расправиться с казахами, как «армейцы» уже дважды сделали в этом сезоне.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Хейденхейм 05.05 19:30 по МСК. Ганновер #
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Вторая немецкая Бундеслига. В матче "Хайденхайм" - "Ганновер" эксперты выбрали хороший вариант для ставки
United League Баскетбол: United League
до начала:
# Локомотив К 05.05 20:00 по МСК. Уникс #
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Противостояние «Локомотива-Кубани» и УНИКСа будет одним из самых интригующих в 1/4 финала Лиги ВТБ. Обе команды имеют в своем составе довольно квалифицированных игроков, и примерно равны по классу. Кому из соперников удастся победой начать выступление в четвертьфинале?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Чемпионат Мира Хоккей: Чемпионат Мира
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# США 05.05 21:15 по МСК. Германия #
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Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Таро Даниэль 05.05 21:20 по МСК. Жиль Мюллер #
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Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
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Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
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Прогноз от наших экспертов
Шаньдун Лунэн — Гуанчжоу Фули прогноз специалиста 07.05.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 07-го мая, так как именно в этот день на поле сойдутся Шаньдун Лунэн и Гуанчжоу Фули. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Гуанчжоу Фули сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Шаньдун Лунэн. Начало данной игры произойдет в 14:35 по московскому времени.

Поставить на хозяев матча Шаньдун Лунэн – Гуанчжоу Фули можно по коэффициенту 1.9, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 4.2. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.6.

Свой последний матч клуб Шаньдун Лунэн провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Шаньдун Лунэн крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После того, как футбольный клуб Гуанчжоу Фули выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Гуанчжоу Фули удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Шаньдун Лунэн – Гуанчжоу Фули являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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