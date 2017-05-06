Лозанна — Санкт-Галлен прогноз профессионала на матч 07.05.17

Футболисты клуба Санкт-Галлен не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07-го мая 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Лозанна – Санкт-Галлен идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 14:45 по МСК.

Если футбольные клубы Лозанна и Санкт-Галлен в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Лозанна отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Лозанна еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Лозанна пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Санкт-Галлен построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Санкт-Галлен выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Лозанна – Санкт-Галлен не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Лозанна – Санкт-Галлен, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Санкт-Галлен.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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