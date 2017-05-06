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170
|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|ЦСКА
|05.05 19:00 по МСК.
|Astana
В этом поединке встретятся сильнейшая и слабейшая команды, вышедшие в плей-офф. ЦСКА примет на своем поле «Астану», и попробует с легкостью расправиться с казахами, как «армейцы» уже дважды сделали в этом сезоне.
|Хейденхейм
|05.05 19:30 по МСК.
|Ганновер
Вторая немецкая Бундеслига. В матче "Хайденхайм" - "Ганновер" эксперты выбрали хороший вариант для ставки
|Локомотив К
|05.05 20:00 по МСК.
|Уникс
Противостояние «Локомотива-Кубани» и УНИКСа будет одним из самых интригующих в 1/4 финала Лиги ВТБ. Обе команды имеют в своем составе довольно квалифицированных игроков, и примерно равны по классу. Кому из соперников удастся победой начать выступление в четвертьфинале?
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|США
|05.05 21:15 по МСК.
|Германия
Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
|Таро Даниэль
|05.05 21:20 по МСК.
|Жиль Мюллер
Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
|Шарлеруа
|05.05 21:30 по МСК.
|Брюгге
Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех!
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
|Ноттингем
|07.05 14:00 по МСК.
|Ипсвич
Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
|Рубин
|07.05 16:30 по МСК.
|Уфа
Представляем актуальны
|Гамбург
|07.05 16:30 по МСК.
|Майнц 05
"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
Футболисты клуба Санкт-Галлен не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07-го мая 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Лозанна – Санкт-Галлен идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 14:45 по МСК.
Если футбольные клубы Лозанна и Санкт-Галлен в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.8. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.8, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.3.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Лозанна отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Лозанна еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Лозанна пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Санкт-Галлен построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Санкт-Галлен выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Лозанна – Санкт-Галлен не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Лозанна – Санкт-Галлен, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Санкт-Галлен.
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