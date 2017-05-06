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Нафтан — Торпедо-БелАЗ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 07.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
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Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
United League Баскетбол: United League
до начала:
# ЦСКА 05.05 19:00 по МСК. Astana #
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В этом поединке встретятся сильнейшая и слабейшая команды, вышедшие в плей-офф. ЦСКА примет на своем поле «Астану», и попробует с легкостью расправиться с казахами, как «армейцы» уже дважды сделали в этом сезоне.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Хейденхейм 05.05 19:30 по МСК. Ганновер #
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Вторая немецкая Бундеслига. В матче "Хайденхайм" - "Ганновер" эксперты выбрали хороший вариант для ставки
United League Баскетбол: United League
до начала:
# Локомотив К 05.05 20:00 по МСК. Уникс #
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Противостояние «Локомотива-Кубани» и УНИКСа будет одним из самых интригующих в 1/4 финала Лиги ВТБ. Обе команды имеют в своем составе довольно квалифицированных игроков, и примерно равны по классу. Кому из соперников удастся победой начать выступление в четвертьфинале?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Чемпионат Мира Хоккей: Чемпионат Мира
до начала:
# США 05.05 21:15 по МСК. Германия #
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Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Таро Даниэль 05.05 21:20 по МСК. Жиль Мюллер #
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Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
Бельгия футбол: Бельгия – First Division A
до начала:
# Шарлеруа 05.05 21:30 по МСК. Брюгге #
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Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех! 
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Анахайм 06.05 05:30 по МСК. Эдмонтон #
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Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.

Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
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# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
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Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
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# Ноттингем 07.05 14:00 по МСК. Ипсвич #
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Прогноз от наших экспертов
Нафтан — Торпедо-БелАЗ: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Беларуси 07.05.17

07-го мая футбольному клубу Нафтан на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Торпедо-БелАЗ. По Москве данная игра стартует в 17:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Гости поединка Нафтан – Торпедо-БелАЗ от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Нафтан не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Нафтан уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Торпедо-БелАЗ уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Торпедо-БелАЗ практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Торпедо-БелАЗ демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Учитывая статистику личных встреч Нафтан – Торпедо-БелАЗ, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Торпедо-БелАЗ еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 