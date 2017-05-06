Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Волынь
|05.05 19:00 по МСК.
|Ворксла
Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
|ЦСКА
|05.05 19:00 по МСК.
|Astana
В этом поединке встретятся сильнейшая и слабейшая команды, вышедшие в плей-офф. ЦСКА примет на своем поле «Астану», и попробует с легкостью расправиться с казахами, как «армейцы» уже дважды сделали в этом сезоне.
|Хейденхейм
|05.05 19:30 по МСК.
|Ганновер
Вторая немецкая Бундеслига. В матче "Хайденхайм" - "Ганновер" эксперты выбрали хороший вариант для ставки
|Локомотив К
|05.05 20:00 по МСК.
|Уникс
Противостояние «Локомотива-Кубани» и УНИКСа будет одним из самых интригующих в 1/4 финала Лиги ВТБ. Обе команды имеют в своем составе довольно квалифицированных игроков, и примерно равны по классу. Кому из соперников удастся победой начать выступление в четвертьфинале?
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|США
|05.05 21:15 по МСК.
|Германия
Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
|Таро Даниэль
|05.05 21:20 по МСК.
|Жиль Мюллер
Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
|Шарлеруа
|05.05 21:30 по МСК.
|Брюгге
Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех!
|Анахайм
|06.05 05:30 по МСК.
|Эдмонтон
Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.
Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
|Ноттингем
|07.05 14:00 по МСК.
|Ипсвич
Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
|Рубин
|07.05 16:30 по МСК.
|Уфа
Представляем актуальны
|Гамбург
|07.05 16:30 по МСК.
|Майнц 05
"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
07-го мая футбольному клубу Нафтан на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Торпедо-БелАЗ. По Москве данная игра стартует в 17:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.
Гости поединка Нафтан – Торпедо-БелАЗ от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.1. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.95, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.45.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Нафтан не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Нафтан уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Торпедо-БелАЗ уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Торпедо-БелАЗ практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Торпедо-БелАЗ демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Учитывая статистику личных встреч Нафтан – Торпедо-БелАЗ, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Торпедо-БелАЗ еще не разу не проигрывал в два мяча.
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