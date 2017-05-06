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Сьон — Янг Бойз прогноз и ставки от специалиста 07.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Украина футбол: Украина – Премьер-Лига
до начала:
# Волынь 05.05 19:00 по МСК. Ворксла #
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Сможет ли "Волынь" дать бой "Ворскле"? Разбираем игру Чемпионата Украины
United League Баскетбол: United League
до начала:
# ЦСКА 05.05 19:00 по МСК. Astana #
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В этом поединке встретятся сильнейшая и слабейшая команды, вышедшие в плей-офф. ЦСКА примет на своем поле «Астану», и попробует с легкостью расправиться с казахами, как «армейцы» уже дважды сделали в этом сезоне.
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Хейденхейм 05.05 19:30 по МСК. Ганновер #
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Вторая немецкая Бундеслига. В матче "Хайденхайм" - "Ганновер" эксперты выбрали хороший вариант для ставки
United League Баскетбол: United League
до начала:
# Локомотив К 05.05 20:00 по МСК. Уникс #
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Противостояние «Локомотива-Кубани» и УНИКСа будет одним из самых интригующих в 1/4 финала Лиги ВТБ. Обе команды имеют в своем составе довольно квалифицированных игроков, и примерно равны по классу. Кому из соперников удастся победой начать выступление в четвертьфинале?
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Чемпионат Мира Хоккей: Чемпионат Мира
до начала:
# США 05.05 21:15 по МСК. Германия #
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Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Таро Даниэль 05.05 21:20 по МСК. Жиль Мюллер #
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Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
Бельгия футбол: Бельгия – First Division A
до начала:
# Шарлеруа 05.05 21:30 по МСК. Брюгге #
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Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех! 
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Анахайм 06.05 05:30 по МСК. Эдмонтон #
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Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.

Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
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Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
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Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
до начала:
# Ноттингем 07.05 14:00 по МСК. Ипсвич #
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Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
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# Рубин 07.05 16:30 по МСК. Уфа #
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Представляем актуальны
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Гамбург 07.05 16:30 по МСК. Майнц 05 #
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"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
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Прогноз от наших экспертов
Сьон — Янг Бойз прогноз и ставки от специалиста 07.05.17

Хозяев матча Сьон – Янг Бойз 07-го мая 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 17:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Сьон – Янг Бойз, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

В этом сезоне футбольный клуб Сьон только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Сьон пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Сьон хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Янг Бойз постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Сьон – Янг Бойз, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

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основатель проекта Betfaq

 