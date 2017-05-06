Альмерия — Вальядолид: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.05.17

Главный арбитр матча Альмерия – Вальядолид в 19:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 07-го мая 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Вальядолид на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Вальядолид – девять против двух.

Футбольный клуб Альмерия среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.95. Ничейный результат оценен котировкой 3.45, а на ФК Вальядолид выставили 4.1.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Альмерия слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Альмерия был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Альмерия выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

В этом сезоне у футбольного клуба Вальядолид совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Вальядолид находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Вальядолид выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Вальядолид в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Альмерия – Вальядолид являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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