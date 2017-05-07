Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|США
|05.05 21:15 по МСК.
|Германия
Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
|Таро Даниэль
|05.05 21:20 по МСК.
|Жиль Мюллер
Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
|Шарлеруа
|05.05 21:30 по МСК.
|Брюгге
Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех!
|Анахайм
|06.05 05:30 по МСК.
|Эдмонтон
Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.
Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
|Ноттингем
|07.05 14:00 по МСК.
|Ипсвич
Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
|Рубин
|07.05 16:30 по МСК.
|Уфа
Представляем актуальны
|Гамбург
|07.05 16:30 по МСК.
|Майнц 05
"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
Хозяев матча Бешикташ – Фенербахче 07.05.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 19:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Бешикташ – Фенербахче неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.3. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.8 и 3.8.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Бешикташ уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Бешикташ сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Бешикташ не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Фенербахче сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Фенербахче имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Фенербахче покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Бешикташ – Фенербахче, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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основатель проекта Betfaq