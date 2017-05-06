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Динамо Киев — Александрия прогноз специалиста 07.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2 
Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Чемпионат Мира Хоккей: Чемпионат Мира
до начала:
# США 05.05 21:15 по МСК. Германия #
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Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Таро Даниэль 05.05 21:20 по МСК. Жиль Мюллер #
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Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
Бельгия футбол: Бельгия – First Division A
до начала:
# Шарлеруа 05.05 21:30 по МСК. Брюгге #
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Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех! 
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Анахайм 06.05 05:30 по МСК. Эдмонтон #
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Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.

Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
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Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
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Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Ноттингем 07.05 14:00 по МСК. Ипсвич #
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Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
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# Рубин 07.05 16:30 по МСК. Уфа #
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Представляем актуальны
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Гамбург 07.05 16:30 по МСК. Майнц 05 #
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"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
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Прогноз от наших экспертов
Динамо Киев — Александрия прогноз специалиста 07.05.17

Болельщики 07-го мая 2017 года ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Динамо Киев и Александрия. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 19:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Динамо Киев – Александрия, выставив коэффициент 2 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.87, а поставить на ничью возможно по 3.4.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Динамо Киев не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Динамо Киев уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Александрия. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Александрия продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Александрия крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Между командами Динамо Киев и Александрия всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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