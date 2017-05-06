Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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170
|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|США
|05.05 21:15 по МСК.
|Германия
Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
|Таро Даниэль
|05.05 21:20 по МСК.
|Жиль Мюллер
Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
|Шарлеруа
|05.05 21:30 по МСК.
|Брюгге
Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех!
|Анахайм
|06.05 05:30 по МСК.
|Эдмонтон
Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.
Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
|Ноттингем
|07.05 14:00 по МСК.
|Ипсвич
Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
|Рубин
|07.05 16:30 по МСК.
|Уфа
Представляем актуальны
|Гамбург
|07.05 16:30 по МСК.
|Майнц 05
"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
Футболисты клуба Эспаньол не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07-го мая 2017 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Депортиво – Эспаньол идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 19:30 по МСК.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Депортиво – Эспаньол практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.
Футбольный клуб Депортиво в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Депортиво сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Депортиво выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Депортиво не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Эспаньол прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Эспаньол сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Эспаньол в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Учитывая статистику личных встреч Депортиво – Эспаньол, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Эспаньол еще не разу не проигрывал в два мяча.
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