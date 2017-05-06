Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Лавал
|05.05 21:00 по МСК.
|Тур
Очевидная ставка с достойным коэффициентом - пытаемся победить благодаря матчу французской Лиги 2
|Валансьен
|05.05 21:00 по МСК.
|Ред Стар
Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
|США
|05.05 21:15 по МСК.
|Германия
Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
|Таро Даниэль
|05.05 21:20 по МСК.
|Жиль Мюллер
Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
|Шарлеруа
|05.05 21:30 по МСК.
|Брюгге
Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех!
|Анахайм
|06.05 05:30 по МСК.
|Эдмонтон
Сегодня начинается ЧМ по хоккею, Вы уже оформили подписку на все матчи? Как мне известно, там будет много всего интересного.
Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
|М'Гладбах
|06.05 16:30 по МСК.
|Аугсбургер
Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
|Халл
|06.05 17:00 по МСК.
|Сандерленд
Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
|Герта БСК
|06.05 19:30 по МСК.
|РБ Лейпциг
Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
|Ноттингем
|07.05 14:00 по МСК.
|Ипсвич
Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
|Рубин
|07.05 16:30 по МСК.
|Уфа
Представляем актуальны
|Гамбург
|07.05 16:30 по МСК.
|Майнц 05
"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
Хозяев матча Динамо Киев – Александрия 07 мая ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 19:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Самый большой коэффициент в матче Динамо Киев – Александрия идет на гостей и составляет 4.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.8. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.8.
Футбольный клуб Динамо Киев в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Динамо Киев сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Динамо Киев выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Динамо Киев не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
В этом сезоне у футбольного клуба Александрия совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Александрия находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Александрия выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Александрия в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Динамо Киев и Александрия, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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