Млада Болеслав — Высочина Йиглава прогноз и ставки от специалиста 07.05.17

История противостояния Млада Болеслав – Высочина Йиглава длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Млада Болеслав одержал 51 победу, а на счету ФК Высочина Йиглава 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 07.05.2017 и по московскому времени его начало будет в 20:00.

Самый большой коэффициент в матче Млада Болеслав – Высочина Йиглава идет на гостей и составляет 3.87, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.

Футбольный клуб Млада Болеслав в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Млада Болеслав сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Млада Болеслав выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Млада Болеслав не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

После того, как футбольный клуб Высочина Йиглава выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Высочина Йиглава удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Между командами Млада Болеслав и Высочина Йиглава всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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