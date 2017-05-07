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Гимарайнш — Арока: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 07.05.17

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Прогнозы на сегодня:
Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Лавал 05.05 21:00 по МСК. Тур #
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Франция футбол: Франция – Лига 2
до начала:
# Валансьен 05.05 21:00 по МСК. Ред Стар #
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Попытка смоделировать ход игры французской Лиги 2 подтолкнула к выбору ставку с высоким коэффициентом
Чемпионат Мира Хоккей: Чемпионат Мира
до начала:
# США 05.05 21:15 по МСК. Германия #
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Сегодня в Германии и Франции стартует очередной Чемпионат Мира по хоккею и матчем, на который мы хотели бы обратить внимание в первый день соревнований, станет поединок одной из сборной-хозяек – Германии, против команды США.
АТП теннис: АТП – Одиночные – Эшторил, Португалия
до начала:
# Таро Даниэль 05.05 21:20 по МСК. Жиль Мюллер #
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Таро Даниэль накануне улучшил на турнире в Эшториле свой прошлогодний успех. Остановится ли на этом достижении представитель Страны восходящего Солнца?
Бельгия футбол: Бельгия – First Division A
до начала:
# Шарлеруа 05.05 21:30 по МСК. Брюгге #
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Лучшее объяснение выбранной ставки в матче Чемпионата Бельгии. Аргументы убедят всех! 
США Хоккей: США – НХЛ
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# Анахайм 06.05 05:30 по МСК. Эдмонтон #
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Мы же продолжаем следить на НХЛ, наступает пора решающих матчей.
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
до начала:
# М'Гладбах 06.05 16:30 по МСК. Аугсбургер #
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Чемпионат Германии. Обращаем внимание на ряд нюансов, которые помогут определить победную ставку
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Халл 06.05 17:00 по МСК. Сандерленд #
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Битва за выживание в английской Премьер-лиге продолжается. "Халл Сити" принимает "Сандерленд"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Герта БСК 06.05 19:30 по МСК. РБ Лейпциг #
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Чемпионат Германии. Встречаются команды, которые входят в топ-5 клубов Бундеслиги. Экспертный выбор ставки уже готов!
Англия футбол: Англия Amateur – Чемпион-лига
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# Ноттингем 07.05 14:00 по МСК. Ипсвич #
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Последний тур английского Чемпионшипа. Сумеет ли "Ноттингем Форест" остаться в дивизионе?
Россия футбол: Россия – Премьер-Лига
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# Рубин 07.05 16:30 по МСК. Уфа #
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Представляем актуальны
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Гамбург 07.05 16:30 по МСК. Майнц 05 #
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"Гамбург" или "Майнц" - кто более достоин остаться в Бундеслиге?
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Прогноз от наших экспертов
Гимарайнш — Арока: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Португалии 07.05.17

07.05.2017 футбольному клубу Гимарайнш на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Арока. По Москве данная игра стартует в 20:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Гимарайнш – Арока коэффициент на победу гостей просел до 4.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.85.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Гимарайнш использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Гимарайнш, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Гимарайнш выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Арока построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Арока выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Гимарайнш – Арока не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

В футбольном поединке Гимарайнш – Арока эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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основатель проекта Betfaq

 