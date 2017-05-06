Маккаби Хайфа — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки от профессионала 07.05.17

07-го мая 2017 года футбольному клубу Маккаби Хайфа на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Маккаби Тель-Авив. По Москве данная игра стартует в 20:15 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Маккаби Хайфа – Маккаби Тель-Авив определились с коэффициентами. На ФК Маккаби Хайфа выставили 1.95, на мировую между командами — 3.45, а ставки на гостей матча принимаются по 4.1.

На своем поле футбольный клуб Маккаби Хайфа не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Маккаби Хайфа находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Маккаби Хайфа в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Последний матч футбольного клуба Маккаби Тель-Авив прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Маккаби Тель-Авив находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Маккаби Тель-Авив в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Маккаби Хайфа – Маккаби Тель-Авив, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Маккаби Тель-Авив еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: