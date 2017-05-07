Милан — Рома: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.05.17

Футболисты клуба Рома не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07.05.2017 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Милан – Рома идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 21:45 по МСК.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Милан – Рома коэффициент на победу гостей просел до 3.87. На ничью он остался неизменным — 3.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 2.

На своем поле футбольный клуб Милан не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Милан находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Милан в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После того, как футбольный клуб Рома выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Рома удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Милан – Рома, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Рома.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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