Витория — Атлетико Минейро прогноз специалиста на матч 11.06.17

Главный арбитр матча Витория – Атлетико Минейро в 22:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 11.06.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Атлетико Минейро на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Атлетико Минейро – девять против двух.

В футбольном поединке Витория – Атлетико Минейро букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.85, на ничью выставили 3.5, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.4.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Витория уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Витория сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Витория не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Атлетико Минейро прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Атлетико Минейро сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Атлетико Минейро в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.

Так как хозяева поединка Витория – Атлетико Минейро сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Витория.

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