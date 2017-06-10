Сан-Хосе — Блуминг: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Боливии 12.06.17

В 00:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Сан-Хосе – Блуминг, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 12-го июня 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Сан-Хосе сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Сан-Хосе – Блуминг практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.4. Хозяева получили на свою победу котировку 2, а на гостей идет прием ставок по 3.87.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Сан-Хосе использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Сан-Хосе, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Сан-Хосе выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После того, как футбольный клуб Блуминг выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Блуминг удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

На поединок Сан-Хосе – Блуминг идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

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