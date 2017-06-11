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|Литва
|10.06 21:45 по МСК.
|Словакия
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|Польша
|10.06 21:45 по МСК.
|Румыния
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|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
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|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
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|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
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|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
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|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 12 июня, так как именно в этот день на поле сойдутся Австрия U21 и Венгрия U21. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Венгрия U21 сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Австрия U21. Начало данной игры произойдет в 13:00 по московскому времени.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Австрия U21 – Венгрия U21, занизив на них коэффициент до 2. Поставить на ничью можно по 3.4, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 3.87.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Австрия U21 слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Австрия U21 был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Австрия U21 выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Венгрия U21 прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Венгрия U21 сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Венгрия U21 в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
В матче Австрия U21 – Венгрия U21 довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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