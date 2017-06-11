Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Литва
|10.06 21:45 по МСК.
|Словакия
Сборной Словакии предстоит непростой выезд в Литву. Сомневаетесь, на что поставить? Эксперты Betfaq вам помогут!
|Польша
|10.06 21:45 по МСК.
|Румыния
Четвертьфиналист Чемпионата Европы в отборе к ЧМ-2018 принимает на своем поле Румынию
|Исландия
|11.06 21:45 по МСК.
|Хорватия
Исландия и Хорватия участвовали в финальной части ЧЕ-2016. Теперь им предстоит встретиться в ОЧЕ-2018. Реальный прогноз уже готов!
|Сербия
|11.06 21:45 по МСК.
|Уэльс
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|Атлетико ПР
|12.06 01:00 по МСК.
|Сантос
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|Мексика
|12.06 03:30 по МСК.
|США
Отборочный турнир к Чемпионату мира проходит не только в Европе. Другие конфедерации также соревнуются за билеты на мундиаль
|Тэджон
|12.06 13:30 по МСК.
|Сувон
Есть вариант в Чемпионате Кореи, достойный внимания
12-го июня состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Беларусь – Новая Зеландия. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Беларусь, а вот игроки ФК Новая Зеландия смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 19:00 по МСК.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Беларусь – Новая Зеландия, занизив на них коэффициент до 1.9. Поставить на ничью можно по 3.6, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.2.
По меркам национального чемпионата Беларусь это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Беларусь является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Беларусь пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Новая Зеландия уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Новая Зеландия практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Новая Зеландия демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
В матче Беларусь – Новая Зеландия довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.
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